عدد ضحايا كورونا في موسكو يتجاوز الـ3 آلاف

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا عن تسجيل 59 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3029 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

يذكر أنه تم خلال الأيام الأخيرة رصد تراجع كبير في وتيرة انتشار الفيروس بموسكو.

إقرأ المزيد

وأعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين الاثنين، عن رفع القيود عن تنقل السكان في المدينة وإلغاء نظام التصاريح الإلكترونية اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يونيو، مشيرا إلى رفع مزيد من القيود خلال الشهر الجاري.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا 476 ألف شخص، 197 ألفا منهم في موسكو.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا 5971 حالة حتى ظهر الاثنين 8 يونيو، بينما تعافى أكثر من 230 ألف شخص من الفيروس.

المصدر: نوفوستي