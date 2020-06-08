بوتين يمنح زاخاروفا رتبة سفيرة مفوضة فوق العادة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، أعلى رتبة للتمثيل الدبلوماسي في البلاد لتصبح "سفيرة مفوضة فوق العادة".

ووقع الرئيس الروسي مرسوما نشر اليوم الاثنين على بوابة المعلومات القانونية الروسية، ينص على منح 9 دبلوماسيين المرتبة الدبلوماسية العليا، ومن بينهم زاخاروفا، التي تشغل حاليا منصب رئيس قسم الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية.

وقد عينت زاخاروفا في منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عام 2015، لتترأس في العام نفسه قسم الإعلام والصحافة فيها.

والدبلوماسية الروسية من خريجي معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية حيث درست في كلية الصحافة الدولية.

وبعد التخرج من المعهد بدأت مشوارها المهني بالانضمام إلى كوادر وزارة الخارجية.

وفي الفترة ما بين 2005-2008 ترأست زاخاروفا المكتب الإعلامي للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي 2008-2011 شغلت مناصب مختلفة في الجهاز المركزي للوزارة، ومنذ العام 2011 عملت كنائبة لمدير قسم الإعلام والصحافة في الوزارة.

ومن اللغات الأجنبية تتحدث الإنجليزية والصينية.

المصدر: وكالات