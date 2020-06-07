الدفاع الروسية: عدد العسكريين المتعافين من كورونا يتجاوز الـ4400

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن تجاوز حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بين العسكريين الـ4400 فرد.

وأعلنت الوزارة تسجيل 78 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4409 أشخاص، مضيفة أن حصيلة الموظفين المدنيين الذين تعافوا من المرض بلغت 457.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين يتجاوز حصيلة المصابين بالفيروس منذ عدة أسابيع.

كما ذكرت أن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في صفوف الأجهزة العسكرية 1510، إضافة إلى 385 مصابا في المؤسسات العلمية التابعة لوزارة الدفاع و306 موظفين مدنيين.

المصدر: وكالات