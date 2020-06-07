موسكو: طرد التشيك دبلوماسيينا لا يستجيب لمصالحها وأجندتها الداخلية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن طرد التشيك موظفين دبلوماسيين روسيين لا يستجيب للأجندة الداخلية للبلاد، مشيرة إلى أن العلاقات بين الطرفين يخربها جزء معين من النخبة التشيكية.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا 1" تم بثه اليوم الأحد: "التشيكيون ليسوا بحاجة إلى ذلك. أعتقد أن شعب هذا البلد يمتلك الحق في ترتيب علاقته الداخلية مع روسيا والناس الذين يعيشون فيها والأجندة التي تنتهجها. لكن لم يسأله أحد حول موقفه".

وشددت زاخاروفا على أن مثل هذه الإجراءات لا تستجيب للمصالح البراغماتية للتشيك أو لأجندتها الداخلية، مضيفة: "لكن يجري مع ذلك تخريب ممنهج للعلاقات بين البلدين من قبل جزء معين من النخبة التشيكية".

وأعلن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيتش، يوم الجمعة الماضي أن حكومته قررت طرد دبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية قضية مزعومة مرتبطة بنقل مادة ريسين السامة إلى داخل التشيك.

المصدر: وكالات