لقطات فريدة.. غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات فريدة تم تصويرها بواسطة غواصة الأعماق غير المأهولة "فيتياز" في الجزء السفلي من خندق ماريانا، أعمق نقطة في كوكبنا.

واستغرقت المهمة الاستكشافية للغواصة في أعماق الخندق أكثر من ثلاث ساعات، إضافة إلى فترة الغوص والصعود إلى السطح.

وبعد رحلتها عادت "فيتياز" إلى موقعا في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.

وعلى عكس جهازي غوص ياباني وأمريكي عملا في منطقة خندق ماريانا سابقا، فإن غواصة "فيتياز" مستقلة تماما وتعمل تلقائيا دون التحكم بها من قبل خبراء حيث يراقبون كيف تؤدي مهامها لحظة بلحظة.

وشملت مهمة الغواصة التي سجلت أجهزتها للاستشعار عمق 10028 مترا عند الغوص في أسفل الخندق، رسم الخرائط وتصوير الصور والفيديوهات إضافة إلى أنها ثبتت في القاع علما مكرسا للذكرى 75 للنصر على النازية.

يذكر أن خندق ماريانا هو أعمق نقطة على سطح الكرة الأرضية ويقع في الجزء الغربي للمحيط الهادئ إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية، ويصل عمق أبعد نقطة في قاع الخندق إلى 10994 مترا.

المصدر: قناة "زفيزدا" الروسية