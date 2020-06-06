بوتين يوعز باستحداث قاعدة بيانات جنينية للمواطنين

أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بضمان تمويل سنوي من الميزانية اعتبارا من 2021 لإنشاء وتشغيل قاعدة وطنية للبيانات الجينية وعمل نظام تخزين وتحليل هذه البيانات.

وجاء في التكليف الرئاسي، الذي نشر يوم السبت على موقع الكرملين في الإنترنت: "تقوم الحكومة الروسية، بمشاركة مركز البحوث الوطني بمعهد كورشاتوف، مع مراعاة التعليمات السابقة، بضمان إنشاء وتشغيل قاعدة البيانات الوطنية للمعلومات الجينية، وعمل نظام تخزين وتحليل هذه البيانات، اعتبارا من عام 2021، عبر توفير التمويل السنوي الضروري لذلك من مخصصات الميزانية الفدرالية".

المصدر: تاس