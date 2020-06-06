بوتين يوعز بإعداد دورات تعليمية في علم الوراثة للمدارس

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة الروسية، أوعز فيها بإعداد ووضع مواد تعليمية ودورات دراسية في مجال علم الوراثة للمدارس.

وجاء في التكليف الرئاسي، الذي نشر على موقع الكرملين في الإنترنت: "يجب على الحكومة الروسية، ضمان وضع وتطوير دورات تعليمية ومواد دراسية منفصلة في مجال علم الوراثة للمدارس العامة ومؤسسات التعليم الإضافي للأطفال، بالإضافة إلى دورات لرفع تأهيل المعلمين في هذا المجال".

المصدر: نوفوستي