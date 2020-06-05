طبيبة روسية: حالة مصابي كورونا تتحسن كثيرا بعد خضوعهم لأول دورة علاجية داخل حجرة الضغط العالي

كشفت كبيرة الأطباء بمعهد "سكليفوسوفسكي" في موسكو أن المعهد بدأ علاج المصابين بكورونا داخل غرف الضغط العالي.

وقالت أولغا ليفينا، كبيرة الباحثين في قسم الأكسجة بالضغط العالي بمعهد "سكليفوسوفسكي" للبحوث الطبية والإسعاف، للصحفيين اليوم الجمعة، إن المعهد أصبح المركز الطبي الأول في روسيا الذي بدأ باستخدام غرف الضغط العالي في البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا، وقد أجرى 108 دورات علاجية لـ 25 مصابا.

وأكدت أن خضوع مرضى كورونا للأكسجة داخل تلك الغرف يؤدي إلى تحسن حالتهم الصحية بشكل عام، ويقلل من ضيق التنفس الذي يعانون منه، ويزداد محتوى الأوكسجين في الدم، إضافة إلى ذلك، تعزز الأكسجة عالية الضغط تأثير العلاج المضاد للفيروسات والبكتيريا، وتقلص من آثاره الجانبية، مما يسهم في شفاء المرضى.

وقالت: "أظهرت تجربتنا حدوث تحسن في حالة المصابين حتى بعد الدورة الأولى في الغرف، و4-5 دورات كافية لرفع حالة المريض إلى مستوى صحي مختلف نوعيا، ونحن بطبيعة الحال، نستخدم هذا الأسلوب إلى جانب علاجات أخرى".

يتبع..