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بوتين يعد بمعاقبة المتورطين بإعاقة شبل في داغستان

أخبار روسيا

بوتين يعد بمعاقبة المتورطين بإعاقة شبل في داغستان
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الشبل "سيمبا"
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وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمتابعة ملابسات كسر قائمتي شبل من قبل مصورين في جمهورية داغستان الروسية.

وخلال لقاء عبر الفيديو أجراه مع نشطاء حماية البيئة والحيوان اليوم الجمعة، توجه كارين دالاكيان رئيس صندوق ""أنقذني" لحماية الحيوان في مدينة تشيليابينسك إلى الرئيس بوتين بطلب معاقبة المتهمين بإساءة معاملة شبل تم تحديد هويتهم وتقاعست الأجهزة الأمنية عن معاقبتهم.

وأجاب بوتين لرئيس الصندوق الذي تولى رعاية الشبل بعد نقله من داغستان إلى تشيليابينسك: "لقد سجلت ما قلتم، وسأحرص على عدم إهمال هذه القضية، وسأصدر التوجيهات اللازمة بعد لقائنا هذا".

ويأوي مركز "أنقذني" نمورا من الشرق الأقصى الروسي، وأسودا من شبه جزيرة القرم، وثلاثة دببة من شمال سيبيريا، وكل هذه الحيوانات تعرضت لسوء معاملة أو تركت من قبل أصحابها بلا رعاية.

المصدر: تاس

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