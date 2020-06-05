الكرملين يبحث عواقب كورونا على الاقتصاد الروسي والمواطنين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يدرك بوضوح وحدد دقة، عواقب الوضع الوبائي، على الاقتصاد الوطني والمواطنين في روسيا.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر الوضع في روسيا أكثر تعقيدا من السابق، وهل تعتقد السلطات أن المزاج الاحتجاجي تزايد في البلاد نتيجة الوضع الاقتصادي: "بطبيعة الحال، هناك عواقب معينة، وهناك مشاكل محددة يعاني منها المواطنون، وطبعا هناك عواقب للوضع الوبائي على الاقتصاد، ويتم تحديد هذه العواقب بشكل دقيق".

المصدر: نوفوستي