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بوتين يؤكد أهمية الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية

أخبار روسيا

بوتين يؤكد أهمية الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية
Sputnik
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ، العاملين بوزارة البيئة الروسية والمؤسسات التابعة لها، بيوم العاملين في مجال البيئة.

وأشار بوتين إلى أن، الاستخدام الرشيد والعقلاني، للموارد الطبيعية يعتبر من الأولويات الوطنية العامة.

وقل في رسالته: "تعتبر قضايا الاستخدام الرشيد والكفؤ للموارد الطبيعية، فعلا إحدى أولوياتنا الوطنية المطلقة. تقف أمامنا اليوم، مجموعة كاملة من المهام الجادة، وأهمها إنشاء بنية تحتية حديثة للإدارة الفعالة للإنتاج ومعالجة النفايات، وانتقال المؤسسات إلى أحدث التقنيات المتقدمة".

وشدد الرئيس بوتين، على أهمية "تحسين نظام مراقبة جودة الهواء والتربة والمياه، وتكوين ثقافة بيئية عالية في المجتمع".

وأكد أن روسيا ستدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تحسين البيئة.

يوم العاملين في مجال البيئة، هو العيد المهني لكل العاملين في مجال حماية الطبيعة والبيئة، ويحتفل به سنويا في 5 يونيو.

المصدر: نوفوستي

 

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