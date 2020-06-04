زيوغانوف يرى ضرورة إلغاء قرار إدانة اتفاق "مولوتوف ريبنتروب"

أعرب زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، عن تأييده لمبادرة مقدمة لمجلس الدوما، حول إلغاء قرار عام 1989 بشأن إدانة معاهدة عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية.

وأضاف زيوغانوف، أنه كان يجب منذ زمن بعيد إلغاء هذا القرار الذي صدر عن مجلس الدوما في نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

وأشار إلى أن الحزب الشيوعي، سيدعم الموقف القائل بأن "ميثاق مولوتوف- ريبنتروب كان يتمتع بالشرعية المطلقة وكان يعمل لصالح انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب.

وقال زيوغانوف: "طلبت بعد ذلك مواد من هيئة الأركان العامة واستشرت القادة العسكريين الكبار، الذين قالوا إن قرار التوقيع، على الاتفاق كان صحيحا تماما".

ووفقا له، تم توقيع الاتفاق بعد أن أبرمت جميع الدول في أوروبا اتفاقيات مشابهة مع هتلر، والتي في الواقع، بها بدأت الحرب العالمية الثانية.

في الأسبوع الماضي، قدم نائب يمثل حزب "رودينا" في مجلس دوما، مشروع قانون إلى المجلس يدعو لإلغاء قرار مجلس السوفيت الأعلى في 24 ديسمبر 1989 بشأن إدانة التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية الألمانية في عام 1939.

المصدر: إنترفاكس