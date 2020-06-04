"مي-38" تهبط اضطراريا على طريق سيارات في ضواحي موسكو

هبطت مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-38"، بشكل اضطراري، على طريق سيارات في مقاطعة موسكو.

وقال مصدر مطلع، لوكالة "إنترفاكس" إن المروحية التابعة للنقل العسكري في الجيش الروسي، هبطت بشكل اضراري بسبب عطل فني فيها.

وأضاف المصدر: "جميع ركاب المروحية، على قيد الحياة".

في مايو الماضي، نفذت مروحية نقل عسكري من طراز "مي-38"، هبوطا حادا في منطقة مدينة كلين بريف موسكو، ونجم عن الحادث مقتل أفراد الطاقم. ودل التحقيق على أن السبب كان انتهاك قواعد الطيران.

المصدر: إنترفاكس