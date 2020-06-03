لأول مرة منذ أبريل.. أقل من ألفي إصابة بكورونا في موسكو خلال 24 ساعة

لأول مرة منذ قرابة 1.5 شهر، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي عن رصد 1842 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2286 إصابة أمس الثلاثاء)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في العاصمة حتى الآن 187216.

وقلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في موسكو لآخر مرة في 23 أبريل، عندما تم الإعلان عن رصد 1959 إصابة خلال 24 ساعة.

وأكدت الغرفة وفاة 61 مصابا بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في موسكو خلال اليوم الأخير، ما يمثل انخفاضا ملموسا بالوفيات، مقارنة مع إحصاءات اليومين الماضيين (71 وفاة أمس الثلاثاء و76 وفاة الاثنين)، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء في العاصمة الروسية 2685 حالة وفاة.

وتماثل 3385 شخصا للشفاء التام من كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين في العاصمة إلى 91654 شخصا.

المصدر: RT + نوفوستي