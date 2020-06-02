القوات الجوية البريطانية تعلن اعتراض طائرة استطلاع روسية فوق البلطيق

أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية عن اعتراض مقاتلاتها لطائرة استطلاع روسية من نوع "إيل-20" فوق بحر البلطيق.

وأفاد بيان للقوات الجوية البريطانية إن مقاتلات من نوع "تايفون" أقلعت من قاعدة جوية في ليتوانيا، حيث ترابط في إطار بعثة لحلف الناتو، لاعتراض الطائرة الروسية فوق بحر البلطيق.

وأعلنت القوات البريطانية عن "نجاح" العملية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق أن جميع تحليقات الطائرات الروسية تنفذ بالتوافق التام مع القواعد الدولية للملاحة الجوية.

يذكر أن الطائرات البريطانية تشارك في بعثة الناتو لمراقبة الأجواء لدول البلطيق منذ عام 2004.

المصدر: RT