الدفاع الروسية: حصة الأسلحة الحديثة في الدائرة العسكرية الشرقية ستبلغ 90% بحلول 2028

أعلن قائد الدائرة العسكرية الشرقية بوزارة الدفاع الروسية، الفريق غينادي جيدكو، أن حصة الأسلحة الحديثة لدى قوات الدائرة ستصل إلى 90% بحلول عام 2028.

وقال الفريق في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع، إنه "بحلول عام 2028 يجب ألا تقل حصة الأسلحة الحديثة في الدائرة عن 90%".

وتابع قائلا إن "حصتها الآن تبلغ حوالي 60%، وانطلاقا من وتائر التوريدات، فإن هذه المهمة ستنفذ بنجاح".

وأضاف أن المهمة الرئيسية ليست الحصول على المعدات العسكرية، وإنما إعداد الكوادر الذين سيستخدمونها.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين حدد مهمة إيصال حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية إلى 70% مع نهاية عام 2020 الحالي.

المصدر: نوفوستي