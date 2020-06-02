الدفاع الروسية تعلن عن اختبارات ناجحة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ اختبارات ناجحة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في أحد مراكزها للأبحاث العلمية على القرود والأقداد (الهامستر).

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وذكر مدير المعهد المركزي الـ48 للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيرغي بوريسيفيتش، في حديث لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، أن فريق العلماء في هذا المركز أنجز تجارب ناجحة، في إطار مرحلة الاختبارات غير السريرية، للقاح محتمل ضد الفيروس على القرود الهامستر.

وأكد بوريسيفيتش: "تم خلال إجراء التجارب عرض وإثبات أمن المصل وفعالية قدراته على الحماية".

وأفاد مدير المعهد باختيار 50 شخصا لإجراء الاختبارات السريرية لهذا اللقاح من المتطوعين العسكريين، موضحا أن العينة تشمل 45 رجلا و5 نساء تتراوح أعمارهم من 25 إلى 50 عاما، وكلهم في حالة صحية جيدة ولا يعانون من عادات مضرة.

وسبق أن أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بأنه من المتوقع أن يتم إنجاز الاختبارات السريرية على لقاح المعهد المركزي الـ48 للأبحاث العلمية حتى نهاية يوليو.

المصدر: وكالات روسية