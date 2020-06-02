موسكو تسجل تراجعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 61 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع ملموس لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي في العاصمة.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2685 شخصا، بعد أن كانت 2624 في الإحصائية السابقة.

ويمثل هذا العدد تراجعا ملموسا للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية يوم 29 مايو 78 حالة، وفي 30 مايو 69، وفي 31 مايو 76، وفي 1 يونيو 71.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 185374 إصابة مؤكدة، بينها 88269 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الثلاثاء، 423741 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 5037 وفاة و186985 حالة شفاء.

المصدر: RT