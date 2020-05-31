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مذكرة احتجاج روسية للخارجية الأمريكية إثر اعتداء الشرطة على صحفي روسي خلال احتجاجات مينيابوليس

أخبار روسيا

مذكرة احتجاج روسية للخارجية الأمريكية إثر اعتداء الشرطة على صحفي روسي خلال احتجاجات مينيابوليس
VICE
لقطة من مقطع فيديو يوثق حادث الاعتداء على مجموعة صحفيين، بينمهم الروسي، ميخائيل تورغييف، خلال تغطية احتجاجات مينيابوليس.
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وجهت السفارة الروسية لدى واشنطن مذكرة احتجاج للخارجية الأمريكية على حادث الاعتداء على الصحفي الروسي، ميخائيل تورغييف، من قبل عناصر شرطة خلال تغطيته الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في بيان، إن "تورغييف والصحفيين الأمريكيين الذين كانوا معه" خلال تغطية المظاهرات في مدينة مينيابوليس "تعرضوا لمعاملة غير مقبولة من قبل عناصر الشرطة المحلية".

وأضاف أنطونوف: "من الواضح عند النظر في لقطات الفيديو، التي تم تصويرها في موقع الحادث، أن الإعلاميين أعلنوا بصوت عال وبكل وضوح عن هوياتهم، وكانت الإشارات الضرورية على ملابسهم، وهم قدموا كل الوثائق ولم يظهروا أي مقاومة".

وتابع: "تم إرسال مذكرة الاحتجاج على هذا الحادث المثير للامتعاض إلى وزارة الخارجية الأمريكية. طالبنا بإجراء تحقيق دقيق وإبلاغنا بنتائجه".

وتعرض تورغييف وصحفيون أمريكيون من قناة "VICE" كانوا بالقرب منه خلال تغطية احتجاجات مينيابوليس لهجوم من قبل عناصر الشرطة بالغاز المسيل للدموع، ودانت الخارجة الروسية بشدة هذا الحادث الذي استخدم فيه القسوة غير المبررة.

المصدر: وكالات

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