الكرملين: بوتين سيعلن عن موعد جديد للتصويت حول التعديلات الدستورية في الوقت المناسب

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعلن عن موعد جديد للتصويت حول التعديلات الدستورية في الوقت الذي سيعتبره مناسبا بناء على الأوضاع الصحية.

وقال بيسكوف، في حديث بثته قناة "روسيا-1" اليوم الأحد: "هذه القرارات يتخذها الرئيس الروسي، وأنتم تعرفون أنه يدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء البديهة"، مؤكدا ضرورة الاعتماد على المعطيات الدقيقة للعلماء والخبراء والجهات المعنية.

وأضاف أن بوتين "سيعلن عن موعد جديد في الوقت الذي سيعتبره مناسبا".

وأشار بيسكوف مع ذلك إلى أن الاجتماعات التي يجريها الرئيس الروسي عبر جسر فيديو مع عدم عقد لقاءات شخصية، أمر مبرر انطلاقا من ضرورة حمايته من خطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تؤثر على جدول أعماله.

وسبق أن تقدم بوتين بمبادرة لإجراء حزمة تعديلات في الدستور الروسي صادق عليها برلمان البلاد، وكان من المخطط له تنظيم تصويت عام في البلاد بشأن تطبيق هذه الإجراءات يوم 22 أبريل، إلا أن السلطات اتخذت قرارا بتأجيله إلى موعد آخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات