للمرة الأولى منذ أسبوع.. عدد المصابين الجدد بكورونا في موسكو يفوق عدد المتعافين

سجلت العاصمة الروسية 2595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي مقابل 1885 حالة شفاء، ليفوق عدد المصابين للمرة الأولى منذ 24 مايو عدد المتعافين على أساس يومي.

إقرأ المزيد

وبلغت نسبة الزيادة اليومية للإصابات في المدينة 1,5% مقابل 1,3% في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي حالات كورونا في موسكو إلى 180791، منها 2477 وفاة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 80179.

وبشكل عام، يشهد معدل انتشار الوباء في موسكو منحى تنازليا في الفترة الأخيرة، باستثناء مؤشر الوفيات، الذي سجل قفزات في الأيام الماضية، إلا أنه تراجع أيضا خلال اليومين الأخيرين.

المصدر: RT