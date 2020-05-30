تراجع حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في موسكو

سجلت موسكو، اليوم السبت، تراجعا لحصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 69 حالة جديدة مقابل 78 في إحصائية أمس الجمعة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 69 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2477 شخصا، بعد أن كانت 2408 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى تراجع ملحوظ للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية يوم 27 مايو 71 حالة، وفي 28 مايو 76، وفي 29 مايو 78.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 178196 إصابة مؤكدة، بينها 78324 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، الخميس، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا، حتى صباح السبت، 396575 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4555 وفاة و167469 حالة شفاء.

المصدر: وكالات