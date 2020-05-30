اختيار متطوعين لاختبار لقاح روسي ضد فيروس كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في اجتماع مع مجموعة من العناصر الطبية المتطوعة، إنه تم بالفعل انتقاء متطوعين للمشاركة في الاختبارات السريرية للقاح ضد COVID-19.

ووفقا لوزير الصحة الروسي، فإنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية بعد أسبوعين.

وافترض موراشكو، كذلك، أن تكون عينات اللقاحات الأولى جاهزة، ليستخدمها العاملون في المجال الطبي، في أغسطس-سبتمبر. وأضاف الوزير: "سننظر من خلال ممارسة أوسع، كيف ستكون نتائج هذا اللقاح".

في وقت سابق، تحدث رينات ماكسيوتوف المدير العام لمركز الدراسات العلمية "فيكتور"، عن الاختبارات القادمة، موضحا أنه تم بالفعل اختبار الدواء على القوارض، وكانت النتائج جيدة.

وأشار إلى أنه من المقرر ان تبدأ عملية اختباره على البشر، في أواخر يونيو - أوائل يوليو.

ووفقا للمدير العام، قام المركز المذكور، بتصميم لقاح يمكن تناوله كقطرات في الأنف.

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية ميليتا فوينوفيتش، قالت في وقت سابق، إن المنظمة قامت بتسجيل 124 لقاحا واعدا، ضد فيروسات كورونا، من بينها ثمانية لقاحات روسية.

المصدر: نوفوستي