الحكومة الروسية تقدم دعما للمطارات لمواجهة آثار أزمة كورونا

أفادت المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي في بيان له، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع مرسوما بتقديم الإعانات بقيمة 10,9 مليار روبل لدعم المطارات الروسية.

وقال البيان إن "المطارات الروسية والمنظمات التابعة لنفس المجموعة معها، ستحصل على دعم من الدولة، وسيتم تخصيص 10,9 مليار روبل لهذه الأغراض".

وأشار البيان إلى أن هذه المبلغ الذي يعادل أكثر من 150 مليون دولار، يتم تخصيصه من الصندوق الاحتياطي للحكومة بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك لدعم المطارات في ظروف انخفاض حركة الركاب على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وحسب القرار، فإنه يسمح بإنفاق هذه الإعانات على أقساط التأمين، وصيانة وتصليح وتشغيل المباني والمعدات، ووسائل النقل.

كما يمكن استخدام هذه الأموال أيضا لدفع الرواتب للموظفين، باستثناء ممثلي الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارة.

المصدر: نوفوستي