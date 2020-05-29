مسنة عمرها 100 عام من الشيشان تهزم كورونا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن تعافي سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد عمرها نحو 100 عام.

وقال قديروف، في تصريح أدلى به عبر "إنستغرام"، اليوم الجمعة: "تحدثت مع الأطباء، ويقولون إن عمر (المريض) غير مهم، كما أن هناك أشخاصا يتعافون رغم إصابتهم بأمراض مترافقة".

وتابع قديروف: "هناك امرأة في منطقة أوروس-مارتانوفسك تعافت من المرض وخرجت من المستشفى رغم أنها تبلغ من العمر نحو 100 عام".

واعتبر الرئيس الشيشاني أن الأطباء تعلموا مكافحة هذا الفيروس و"ينقذون مرضى في أصعب الحالات"، مشيرا إلى أن الموظفين الطبيين في المستشفى الرابع بالعاصمة غروزني أنقذوا حياة شخص حصلت لديه سكتة قلبية 3 مرات.

وحتى اليوم الجمعة سجلت في الشيشان 1192 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 13 وفاة و787 حالة شفاء.

المصدر: وكالات