غوليكوفا: لدى روسيا ابتكارات تضمن لها الاستقلالية في تشخيص الإصابات بكورونا

أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن لدى روسيا ابتكارات مسجلة في مجال اكتشاف فيروس كورونا والأجسام المضادة له، ما يضمن للبلاد الاستقلالية في تشخيص مرض "كوفيد-19".

وقالت غوليكوفا أثاء موجز صحفي، اليوم الجمعة، إن في روسيا 17 نظام فحص مسجلة مبنية على تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل بالزمن الحقيقي (الخاصة باكتشاف الفيروس)، و5 أنظمة مبنية على تقنية الإلايزا (الخاصة باكتشاف الأجسام المضادة).

وأضافت: "كلها أنظمة فحص روسية الصنع وهي تمكننا من تغطية بلادنا بالكامل من جانب التشخيص، ما يضمن لنا الاستقلالية والأمن في هذا المجال".

المصدر: نوفوستي