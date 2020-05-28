شاهد.. بركان في أقصى شرق روسيا يطلق عمود رماد ارتفاعه 6.5 كم

أطلق بركان "كبوتشيفسكوي" في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا، اليوم الجمعة، عمودا من الرماد يبلغ ارتفاعه 6.5 كم، حسبما أفاد الفريق المحلي للتجاوب مع الأنشطة البركانية.

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وذكر بيان للفريق أن ستار الرماد الناجم عن ثوران "كلوتشيفسكوي" امتد على مسافة 200 كم إلى جنوب شرقي البركان، مشيرا إلى عدم وجود بلدات أو قرى في هذه المنطقة.

وبدأ ثوران بركان "كلوتشيفسكوي" في 1 نوفمبر الماضي. ويؤكد خبراء أن انبعاثات الرماد الناجمة عن نشاطه لم تمثل حتى الآن أي خطر على صحة السكان المحليين.

ويعد "كلوتشيفسكوي" أكثر البراكين النشطة ارتفاعا في أوراسيا، إذ يبلغ ارتفاعه 4750 مترا، ويقع على بعد 360 كم من عاصمة الإقليم، مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي.

المصدر: تاس