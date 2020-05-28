عمدة موسكو: تجاوزنا ذروة الجائحة لكن القيود الصحية ستبقى حتى الحصول على لقاح

أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في المدينة، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

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وقال سوبيانين، في حديث لقناة "روسيا-24"، اليوم الخميس: "تجنبنا السيناريو الأسوأ، كنا على وشك الوقوع به، إلا أننا اجتزناه بفضل جهودنا المشتركة... وتم تجاوز الذروة".

وذكر أن السلطات الصحية قررت تجميد العمل في المراكز الطبية متعدد المهمات، التي تم إنشاؤها لمواجهة الفيروس، بدل إزالتها، كإجراء احترازي حال حدوث موجة ثانية للجائحة في موسكو.

وأشار عمدة موسكو إلى أن نظام القيود الصحية العامة سيبقى ساريا لوقت طويل حتى الحصول على لقاح ناجح ضد الفيروس، إلا أنه أوضح مع ذلك أنه يمكن لسكان المدينة الرجوع إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الذهاب إلى المحالات التجارية والتواصل مع الأصدقاء والتنزه، لكن مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية البسيطة.

وأكد سوبيانين كذلك أن السلطات المحلية ليست مستعدة حاليا لإلغاء نظام تصاريح الخروج، التي يجب الحصول عليها للتنقل في المدينة، مبينا أن اتخاذ هذا الإجراء في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تفش جديد للإصابات بالفيروس.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 173497 إصابة مؤكدة، بينها 2254 وفاة و71251 حالة شفاء.

المصدر: وكالات