السلطات الصحية الروسية: نأمل بالحصول على لقاح ضد فيروس كورونا قبل الموجة الثانية للجائحة

أعربت السلطات الصحية الروسية عن أملها في الحصول على لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد قبل بدء الموجة الثانية للجائحة.

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وقالت مديرة الوكالة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، كبيرة المسؤولين الصحيين في روسيا، أنا بوبوفا، في حديث لقناة "روسيا 1" تم بثه اليوم الخميس، تعليقا على موضوع اللقاح: "نأمل جدا في أن نحصل عليه في الوقت المناسب، قبل الموجة الثانية".

وسبق أن وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزارة الصحة في البلاد بالاستعداد للموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد التي قد تضرب روسيا في أكتوبر ونوفمبر 2020، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية أخرى من أن خطر استئناف التفشي في العالم بعد تجاوز ذروة هذه المرحلة "عال جدا".

وتوقع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن يتم الحصول إلى النتائج الأولى للاختبارات السريرية للقاحات المرشحة ضد فيروس كورونا في البلاد في أواخر يوليو، مع أن يكون المصل الناجح متاحا لاستخدام أوسع اعتبارا من الشهر ذاته.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الخميس، 379051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4142 وفاة و150993 حالة شفاء.

المصدر: وكالات