موسكو: عودة أكثر من 4 آلاف مواطن روسي من الخارج خلال الأسبوع الأخير

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 4 آلاف مواطن روسي عادوا إلى أرض الوطن من الخارج خلال الأسبوع الأخير.

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وفي موجز صحفي، اليوم الخميس، أوضحت زاخاروفا أن شركات الطيران الوطنية نقلت، خلال الفترة المذكورة وبالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، قرابة 4 آلاف شخص، مضيفة أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا مساعدة الدولة الروسية في عودتهم إلى أرض الوطن تجاوز 22 ألفا. وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يضم مئات من المواطنين الروس الذين عادوا إلى وطنهم على متن طائرات تابعة للشركات الأجنبية.

وذكرت زاخاروفا أن جدول إعادة المواطنين الروس من الخارج يتم تصحيحه نظرا لتغيرات الواقع، مشيرة إلى أن هناك خططا لتنفيذ رحلات إلى تركيا وطاجيكستان، وأوزبكستان، وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا والهند والولايات المتحدة ومصر وكوريا الجنوبية والصين.

وعلى خلفية جائحة كورونا علقت روسيا، منذ 27 مارس الماضي، حركة الطيران المنتظمة والتجارية مع الدول الأخرى، باستثناء رحلات الإعادة ونقل الشحنات والبريد، والرحلات الصحية والإنسانية والرحلات الخاصة الأخرى، التي يتم اتخاذ القرارات بشأن تنفيذها على المستوى الحكومي.

ومنذ 31 مارس، قلصت روسيا عدد رحلات الإعادة، إضافة إلى فرضها قيودا على عدد الركاب القادمين، على أن تتم عودة المواطنين عبر مطار "شيريميتيفو" الدولي فقط، بوتيرة لا تتجاوز 500 شخص في اليوم، أو إلى مطارات أخرى في روسيا، بوتيرة لا تزيد عن 200 شخص في اليوم.

المصدر: نوفوستي