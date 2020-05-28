"كلاشينكوفا" و"نزال" يحصلان على فضة مهرجان Telly Awards

فاز برنامجان لقناة RT العربية، وهما "كلاشينكوفا" و"نزال"، بجائزتين فضيتين في مسابقة Telly Awards الدولية للفيديوهات والأعمال التلفزيونية في نيويورك الأمريكية.

وحصل برنامج "كلاشينكوفا" من تقديم آنا كنيشينكو، على الفضة في فئة سلسلة البرامج الوثائقية. ويتحدث البرنامج عن القدرات القتالية والخصائص التقنية لأحدث أنواع السلاح الروسي وأشهرها عالميا.

كما يزور فريق التصوير خلال حلقات هذا البرنامج، قواعد عسكرية سرية ويحضر مناورات لكافة أقسام الجيش، ويتواجد دائما في قلب الحدث على متن سفن حربية أو مروحيات عسكرية.

وخلال نحو 70 حلقة، تحدث البرنامج عن السلاح الروسي الأبرز، مثل منظومات إس-400 والمقاتلات من الجيل الخامس سوخوي-57، وأقوى السفن والغواصات الحربية.

أما برنامج "نزال" الذي يقدمه محمود ميعاري، فحصل على المركز الثاني في فئة البرامج الرياضية.

وانطلق البرنامج نهاية أبريل 2019، ويهدف إلى التعريف بأسس فنون الدفاع عن النفس، وتمارين اللياقة البدنية، ومقومات نمط الحياة الصحي.

ويستضيف ميعاري خلال حلقات برنامج نزال، أقوى المحترفين وأبطالا متخصصين في بناء الأجسام، وخبراء التغذية والعلاج الطبيعي.

وتسمية "نزال" لا ترمز إلى الفنون القتالية فحسب، بل يقصد بها كذلك تحدي الإنسان لنفسه عبر التغلب على الكسل، ومواجهة مخاوفه في طريقه نحو تحقيق الانتصارات في كافة مجالات حياته.

وجائزة The Telly Awards أسست في عام 1979، لتُميز سنويا أفضل الأعمال على شاشة التلفزيون، لتشمل فيما بعد ما يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر من أكبر المسابقات التلفزيونية الدولية، حيث تشارك فيها سنويا نحو 50 دولة من 5 قارات، ويتسلم منظمو الجائزة سنويا نحو 12 ألف فيديو وفيلم وبرنامج.

لجنة التحكيم تتكون من 200 شخص من المحترفين في مجال إعداد البرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والفيديوهات لمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن برنامج "تعلم الروسية مع ناستيا" من تقديم ناستيا سفيب، والذي يعرض أيضا على شاشة RT، فاز أيضا بجائزة برونزية في هذه المسابقة العام الماضي في فئة "البرامج التعليمية".

المصدر: RT