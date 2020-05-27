موسكو تسجل 71 وفاة جديدة بكورونا وحصيلة ضحاياه 2254 شخصا

أعلن مركز عمليات موسكو لمكافحة فيروس كورونا، تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس 2254 حالة.

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وسبق أن أعلن المركزعن 73 حالة وفاة جديدة الثلاثاء، و76 الاثنين، و67 الأحد.

وحسب آخر بيانات قدمها المركز الفيدرالي لمحافكة وباء كورونا صباح الأربعاء، بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في البلاد 370680، وإجمالي حالات الشفاء 142208، فيما سجلت 3968 وفاة، أكثر من نصفها في موسكو.

كما بلغ عدد المصابين في العاصمة حتى الآن 101802، تعافى منهم 67458.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الأربعاء، عن إطلاق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود المتبعة لاحتواء جائحة كورونا، تضمنت السماح لسكان العاصمة بدءا من الأول من يونيو القادم، بالخروج من المنازل للتنزه من الساعة الـ9 صباحا حتى الساعة الـ21 مساء 3 مرات خلال أسبوع العمل، ومرة واحدة في عطلة نهاية الأسبوع، بموجب تصاريح إلكترونية.

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المصدر: وكالات