موسكو: اختبارات صاروخ "سارمات" الاستراتيجي تسير حسب خطتها

أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين، أن اختبارات صاروخ "سارمات" النووي الاستراتيجي الجديد، تجرى وفق الجدول الزمني المخطط لها.

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وقال روغوزين اليوم الأربعاء: نجري اختبارات منهجية ومتسلسلة للمنظومة الصاروخية القتالية الاستراتيجية الجديدة "سارمات"، وفقا للخطة. آمل بأن نتمكن من إدخالها في مرحلة اختبارات الطيران في الموعد الذي رسمه الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" العابر للقارات محل صاروخ "فويفدا" الاستراتيجي الأقوى في العالم بين الصواريخ المنطلقة من اليابسة (الشيطان SS-18 حسب تصنيف الناتو) في قوام القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية.

ويعتزم الجيش الروسي البدء باستبدال صواريخ "فويفودا" بـ"سارمات" اعتبارا من عام 2021.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في فبراير 2020 عن إطلاق مرحلة جديدة من التجارب على صاروخ "سارمات"، بعد إنجاز تجارب الإطلاقات.

وقال نائب وزير الدفاع تيمور إيفونوف في نوفمبر 2019، إن البنية التحتية المطلوبة لنشر صواريخ "سارمات" ستكون جاهزة تماما عام 2021.

ومنظومة "سارمات" وهي "إر إس – 28" هي منظومة صاروخية استراتيجية من الجيل الخامس، وتطلق من البر.

وتعادل الطاقة التدميرية للرؤوس التي يحملها صاروخ "سارمات" 800 كيلو طن، فيما تزن الحمولة المفيدة فيه 10 أطنان، وطوله 35.5 متر.

المصدر: إنترفاكس