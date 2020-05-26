السلطات الروسية: شركات الطيران والمطارات مستعدة لاستئناف الرحلات

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، استعداد شركات الطيران والمطارات في روسيا لاستئناف الرحلات الجوية، بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوكالة اليوم الثلاثاء، إن النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوي ألكسندر نيرادكو، أبلغ خبراء المجالس الاجتماعية بأن "شركات الطيران الروسية والمطارات على درجة عالية من الاستعداد لاستئناف النقل الجوي".

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وجاء ذلك خلال اجتماع موسع للمجالس الاجتماعية التابعة لوكالة النقل الجوي والوكالة الفدرالية للسياحة والهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك.

وكانت شركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" قد أعلنت أمس الاثنين، أنها ستبدأ في يونيو المقبل استئناف أنشطة النقل الجوي بشكل تدريجي، بعد تعليقها بسبب الإجراءات، التي اتخذت للحد من انتشار كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كلف الهيئات المعنية في وقت سابق من هذا الشهر بضمان سلامة الطيران في روسيا، وقبل ذلك تم تخصيص نحو 11 مليار روبل (نحو 155 مليون دولار) لدعم المطارات في ظروف وباء كورونا.

المصدر: نوفوستي