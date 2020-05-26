لماذا اختار بوتين 24 يونيو تاريخا للعرض العسكري؟

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العرض العسكري الكبير بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، سيكون يوم 24 يونيو المقبل. فما سر هذا التاريخ؟

Sputnik Alexandr Vilf

يوافق هذا التاريخ العرض العسكري لقوات الجيش الأحمر في الميدان الأحمر بالعاصمة السوفيتية موسكو عام 1945، وهو عرض تاريخي أقيم في الساحة الحمراء تكريما لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية. وقد كان في العرض مارشال الاتحاد السوفيتي، غيورغي جوكوف، الذي استقبل قائد الموكب مارشال الاتحاد السوفيتي، قنسطنطين روكوسوفسكي. وقد جلبت وقتها من برلين خصيصا لافتة النصر التي ثبتت على مبنى الرايخستاغ الألماني لحظة النصر في معركة برلين، وشارك في ذلك الاحتفال 35 ألف شخص.

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وكان الزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين، بعد وقت قصير من النصر، قرر إقامة عرض عسكري، ودعوة أكثر من ألف شخصية بينهم قادة الجبهات والعلماء والفنانون وممثلو العمال والفلاحين.

يتذكر الجنرال سيرغي شتيمينكو: أمرنا القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتفكير وإبلاغه بأفكارنا بشأن العرض العسكري احتفالا بالنصر على ألمانيا النازية، وأشار إلى الحاجة إلى مشاركة ممثلي كل الجبهات والأفرع العسكرية، والأبطال الأكثر تميزا من الجنود والرقباء والمراقبين والضباط والجنرالات، ولقيت الفكرة تأييدا حارا من الجميع.

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وسرعان ما نظمت لجنة خاصة للإعداد للحدث، ضمت ممثلين عن مكتب قائد الكرملين، ومنطقة موسكو العسكرية، ووحدات أخرى. ترأس اللجنة رئيس حامية موسكو، العقيد، بافل أرتيمييف، الذي كان من المقرر أن يعدّ جميع الحسابات اللازمة للعرض، ومسودة التوجيه.

وفي الشهر المخصص، كان على المنظمين معالجة عدد من القضايا من بينها أزياء المشاركين في العرض، وفقا لتوقيت الصيف، والمراتب والأشياء الضرورية، وكان من الضروري أثناء العرض تقديم الخدمات الطبية، واللوجستية للقوات، والنقل، والمواد المطبوعة، والتصوير الفوتوغرافي، وغيرها. في نهاية مايو، تم تشكيل الأفواج المشاركة في العرض، وإرسالها إلى موسكو، وبحلول 10 يونيو، تم إعداد ثكنات خاصة في العاصمة لاستيعاب المشاركين.

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كان الجدول الزمني ضيقا، وتم التدريب كل يوم لمدة 6-7 ساعات، وفي 12 يونيو أجري تدريب مشترك على الأفواج المشاركة القادمة في الزي الرسمي، وتم إجراء تدريب على ملابس قوات المشاة والفرسان في مطار فرونزه المركزي، ثم المراجعة النهائية لسلاح المدفعية، والقوات المدرعة والميكانيكية بعد أسبوع في الساحة الحمراء. ووقع أرتيمييف مخطط بناء القوات ومسيرتها. ويذكر جوكوف في مذكراته أنه امتطى صهوة جواد عربي أبيض في العرض.

على هامش العروض نظمت برامج ثقافية تتضمن مشاهدة الأفلام وزيارة المسارح وبيوت الثقافة، كما استعد أوركسترا مشترك من 1400 عازف للمشاركة في المسيرة. وبموجب الحسابات الأولية كانت مدة الحدث ساعتين و9 دقائق و10 ثوان بمشاركة 40 ألف شخص. ولخياطة أزياء العرض العسكري، عملت مصانع الخياطة في مدينة موسكو وضواحيها على تصنيع أكثر من 15 ألف مجموعة من تصميمات جديدة، دون توقف من نهاية شهر مايو وحتى موعد العرض.

في يوم العرض تم إيقاظ المشاركين بتمام الرابعة صباحا، وانطلقت الأفواج من الثكنات باتجاه الساحة الحمراء، وجاءت القوافل الاحتفالية للمتظاهرين من المصانع والوكالات الحكومية، ونقلت الدبابات والبنادق العسكرية إلى شارع غوركي وسط العاصمة. وفي حوالي الساعة العاشرة من يوم 24 يونيو عام 1945، انطلقت مسيرة الموكب العسكري.

المصدر: RT