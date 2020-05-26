موسكو تحتضن أكبر قاعدة بيانات لصور طبقية محورية لمرضى كورونا بالعالم

قالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو، إنه تم في العاصمة جمع مجموعة بيانات لصور الفحص الطبقي المحوري للجهاز التنفسي للمرضى، الذين يعانون من علامات الإصابة بكوفيد-19.

وأضافت راكوفا: "للشهر الرابع على التوالي، تكافح موسكو ضد وباء فيروس كورونا المستجد. وفي هذا الوقت العصيب يقوم الذكاء الصناعي بمساعدة الأطباء عن طريق استخدام التكنولوجيا، يتمكن الأطباء بشكل أسرع وأكثر دقة، من تحديد مراحل الالتهاب الرئوي عن طريق التصوير الطبقي المحوري للرئتين. وتضم هذه المجموعة المخزنة حتى الآن، أكثر من ألف صورة وهي الأكبر في العالم".

ونوهت راكوفا، بأنه تم في الفترة من 10 مارس إلى 25 أبريل، استخدام هذه الصور لتدريب الذكاء الصناعي.

ووفقا لها، لتشكيل قاعدة بحثية لأكثر من ألف صورة غير شخصية ومميزة بشكل خاص، يمكن استخدامها لتدريب الذكاء الصناعي، تم تحليل حوالي 80 ألف صورة مقطعية جرى التقاطها في مراكز التصوير الطبقي المحوري المتنقلة في موسكو للمرضى، الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الفيروسي.

المصدر: نوفوستي