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خروج المتحدث باسم الرئاسة الروسية المصاب بكورونا من المستشفى

أخبار روسيا

خروج المتحدث باسم الرئاسة الروسية المصاب بكورونا من المستشفى
Sputnik Сергей Гунеев
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.
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خرج المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وأفراد عائلته من المستشفى، بعد تحسن حالتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين: "خرجت من المستشفى، وسأواصل الخضوع للحجر الصحي".

وأضاف بيسكوف أنه يخطط للعودة تدريجيا إلى ممارسة مهامه، وقال: "سأبدأ العمل من البيت".  

بدورها، قالت زوجة بيسكوف المتزلجة الروسية المعروفة تاتيانا نافكا في حديث لصحيفة "Daily Storm" اليوم الاثنين: "كل شيء تمام وخرجنا جميعا من المستشفى".

وأضافت: "نحن في حالة جيدة... سنخضع للحجر الصحي مدة حوالي أسبوع".

ونقل بيسكوف وزوجته إلى المستشفى يوم 12 مايو بعد تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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