خروج المتحدث باسم الرئاسة الروسية المصاب بكورونا من المستشفى

خرج المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وأفراد عائلته من المستشفى، بعد تحسن حالتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين: "خرجت من المستشفى، وسأواصل الخضوع للحجر الصحي".

وأضاف بيسكوف أنه يخطط للعودة تدريجيا إلى ممارسة مهامه، وقال: "سأبدأ العمل من البيت".

بدورها، قالت زوجة بيسكوف المتزلجة الروسية المعروفة تاتيانا نافكا في حديث لصحيفة "Daily Storm" اليوم الاثنين: "كل شيء تمام وخرجنا جميعا من المستشفى".

وأضافت: "نحن في حالة جيدة... سنخضع للحجر الصحي مدة حوالي أسبوع".

ونقل بيسكوف وزوجته إلى المستشفى يوم 12 مايو بعد تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات