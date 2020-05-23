انخفاض حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمحاربة فيروس كورونا عن وفاة 59 مصابا بالفيروس في موسكو خلال اليوم الأخير.

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وارتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في العاصمة الروسية إلى 1993 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة السبت لوفيات كورونا في موسكو انخفضت بالمقارنة مع حصيلة الجمعة، حين تم تسجيل 67 وفاة.

يذكر أن روسيا سجلت 336 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء. وتوفي نحو 3500 مصابا في عموم البلاد، بينما تعافى نحو 108 آلاف شخص من الفيروس.

المصدر: نوفوستي