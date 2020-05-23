قديروف يهنئ المسلمين بعيد الفطر

هنأ رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف المسلمين، بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيرا إلى صعوبات الآونة الأخيرة التي تسبب بها وباء كورونا.

وقال قديروف في مقطع فيديو، نشره على تطبيق "تلغرام"، اليوم السبت: "أهنئكم بعيد الفطر. فقد كانت هذه فترة صعبة للجميع بسبب الوباء، وكان الكثيرون خائفين وهذا أمر مفهوم".

وتابع قائلا إن "عدد المتوفين في الشيشان أقل مما كان في العام الماضي فيما عدد المواليد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة كان أكبر أيضا".

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وأضاف: "اجتزنا هذا الاختبار لأننا كنا ملتزمين بالإجراءات ولأنه كان هناك توافق في المجتمع، والمستقبل سيكون أحسن".

وجاءت تهنئة قديروف، بعد ورود أنباء عن احتمال إصابته بفيروس كورونا، حيث تحدثت مصادر إعلامية عن نقل قديروف إلى مستشفى في موسكو، لكن رئيس برلمان الجمهورية محمد داوودوف، نفى هذه الأنباء وأكد أن قديروف بصحة جيدة.

المصدر: نوفوستي