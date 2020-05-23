الشرطة تعتقل رجلا احتجز رهائن في مصرف بموسكو 

أعلنت شرطة موسكو عن اعتقال رجل احتجز رهائن في فرع أحد المصارف بالعاصمة الروسية اليوم السبت.

وفي وقت سابق طوق رجال الأمن محيط فرع لـ"ألفا - بنك" في شارع، زيمليانوي فال، وسط موسكو، بعد تلقي الشرطة بلاغا باحتجاز رهائن فيه.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن "مجهولا دخل فرع أحد المصارف في شارع، زيمليانوي فال، وبيده حقيبة تحمل شعار إحدى شركات توصيل الطعام، وقال إن المبنى ملغوم".

وقال مصدر أمني إنه لم يتم العثور على متفجرات لدى الرجل، وأكد أن أحدا لم يصب بأذى خلال العملية.

وحسب وسائل إعلام روسية، بلغ عدد الرهائن 5 أو 6 أشخاص، إلا أن معظمهم تمكنوا من مغادرة المبنى من الباب الخلفي، قبل اعتقال الجاني.

المصدر: وكالات