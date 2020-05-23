شرطة موسكو تحقق في أنباء عن احتجاز رهائن في فرع مصرف وسط العاصمة الروسية

تحقق شرطة موسكو في أنباء عن احتجاز رهائن في فرع مصرف وسط العاصمة الروسية اليوم االسبت، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر لها، أن مسلحا يحتجز عددا قد يصل إلى 6 أشخاص ويهدد بتفجير المبنى.

وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر آخر، أن رجال الأمن وصلوا إلى فرع مصرف "ألفا - بنك" وبدأوا مفاوضات مع محتجز الرهائن المفترض.

وأكدت شرطة موسكو في وقت لاحق، أن "مجهولا دخل فرع أحد المصارف في شارع، زيمليانوي فال، وبيده حقيبة تحمل شعار إحدى شركات توصيل الطعام، وقال إن المبنى ملغوم"، مضيفة أن رجال الشرطة والطوارئ يعملون في موقع الحادث.

المصدر: وكالات