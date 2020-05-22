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بوتين: الديناميكية الإيجابية بتفشي كورونا في روسيا هشة لكنها موجودة

أخبار روسيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد يستقر أكثر فأكثر، على الرغم من أن الديناميكية الإيجابية هشة.

وصرح بوتين اليوم الجمعة، أثناء اجتماع خاصة بالوضع الوبائي في البلاد: "حسب المعلومات الموضوعية المتوفرة وتقييمات الخبراء يستقر الوضع بشكل عام في البلاد، وتشهد موسكو التي كانت أول إقليم واجه الجائحة ومناطق كثيرة أخرى انخفاضا في معدل الإصابات اليومية".

وتابع: "هذه الديناميكية الإيجابية أبطأ من المنشود وحتى هشة في بعض الحالات، لكنها موجودة".

المصدر: نوفوستي

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