وزارة الصحة الروسية توافق على بدء المرحلة النهائية من اختبار عقار "فافيبيرافير"

وافقت وزارة الصحة الروسية، على الانتقال إلى المرحلة النهائية من دراسات المقارنة السريرية، لإمكانيات استخدام عقار "فافيبيرافير" لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، في بيان صحفي صدر اليوم: "في 21 مايو، أعطت وزارة الصحة الروسية، الإذن للانتقال إلى الجزء الأخير من الدراسة، وتوسيع مجموعة المرضى من 60 إلى 330 شخصا، وإشراك مراكز علمية وطبية جديدة في العمل. وبالتالي، ستستمر دراسة الدواء وستشمل مرضى في 30 مركزا في تسع مناطق روسية".

ووفقا لنتائج المرحلة الأولى، كانت فعالية الدواء أعلى من 80 ٪، وهو ما يعد معيارا عاليا، للدواء المضاد للفيروسات.

المصدر: تاس