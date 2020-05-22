سيتشين يبقى على رأس إدارة "روس نفط" لمدة 5 سنوات أخرى

وافق مجلس إدارة شركة "روس نفط"، على إعادة تعيين إيغور سيتشين في منصب المدير التنفيذي للشركة، التي تعد أكبر شركة نفط في روسيا، لمدة 5 سنوات أخرى.

وقال مصدر مطلع في الشركة: "قام مجلس الإدارة في 21 مايو 2020، بتعيين إيغور سيتشين في منصب المدير العام للشركة، لمدة خمس سنوات، تبدأ في 24 مايو 2020".

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة الروسية التعليمات، التي بموجبها سيصوت أعضاء مجلس إدارة "روس نفط"، الذين يمثلون مصلحة الدولة بالشركة، "لصالح" مشروع قرار ينص على إعادة تعيين سيتشين في هذا المنصب اعتبارا من 24 مايو.

وترأس سيتشين الشركة في مايو 2012. وكانت مدة عقده الأول ثلاث سنوات، وفي 24 مايو 2015 تم تمديده لمدة خمس سنوات.

و"روس نفط"، هي أكبر شركة نفط في روسيا، أنتجت في نهاية عام 2019، قرابة 285.5 مليون طن من النفط الخام، وبلغ صافي أرباح الشركة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 2019 نحو 708 مليار روبل.

وتعد الشركة الحكومية الروسية "روس نفط غاز" أكبر المساهمين في "روس نفط،"، حيث تمتلك أسهما بنسبة 50% بالإضافة إلى سهم واحد، فيما تمتلك شركة "بي بي" 19.75%، أما جهاز قطر فيمتلك حصة بنسبة 18.93%.

المصدر: "إنترفاكس"