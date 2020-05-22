روسيا: إجراء أكثر من 8 ملايين اختبار كشف للفيروس التاجي

قالت الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين، إن أكثر من 8.1 مليون اختبار للكشف عن عدوى الفيروس التاجي أجريت في روسيا، منها 285 ألف اختبار، أجريت خلال اليوم الماضي.

وذكرت الهيئة أيضا أن 277 ألف شخص، ممن أجريت لهم اختبارات الكشف عن العدوى، لا يزالون تحت المراقبة.

وتفيد أحدث البيانات الروسية بتسجيل 317554 حالة إصابة بعدوى الفيروس التاجي في البلاد، وتعافي ما يزيد عن 92 ألف حالة، ووفاة 3099 شخصا.

المصدر:نوفوستي