روسيا تسجل أعلى عدد للوفيات اليومية بكورونا وأقل من 9 آلاف إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 150 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 8894 حالة.

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بذلك ارتفع إجمالي الحالات إلى 326448، منها 3249 وفاة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن عدد المتعافين زاد بواقع 7144 ووصل إلى 99825 شخصا.

وحسب البيان، فإن 42,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وأظهرت العاصمة موسكو استقرارا في معدلات انتشار العدوى برصيد 73 وفاة ونحو 2988 إصابة جديدة مقارنة مع 68 وفاة و2913 إصابة في إحصائية اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 158207 إصابات و1867 وفاة.

وارتفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 43582 شخصا بعد تماثل 2900 مريض للشفاء خلال اليوم الماضي.

المصدر: RT