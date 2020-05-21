موسكو تعلن بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة تخفيف قيود الحجر الصحي

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه في ظروف انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة، بات من الممكن الشروع في فتح الاقتصاد، واستئناف عمل المؤسسات الحكومية.

وأشار سوبيانين عبر موقعه على الإنترنت يوم الخميس، إلى أنه وقع على مرسوم بهذا الخصوص.

وذكر أن 88 مركزا من المراكز الحكومية المخصصة لتسيير معاملات المواطنين، ستعود للعمل اعتبارا من 25 مايو، في مختلف مناطق العاصمة وسيسمح بزيارة هذه المراكز عن طريق التسجيل الإلكتروني المسبق، على أن يقتصر نشاطها على تقديم 10 في المئة من الخدمات، نظرا لتوفر تلقّي باقي الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

واعتبار من نفس التاريخ ستعود للعمل منظومة استئجار السيارات بدون سائق، ولكن سيصبح من الممكن استئجار السيارة لمدة 5 أيام على الأقل.

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واعتبارا من 27 مايو، سيتاح التنقل في موسكو بعد الحصول على تصاريح رقمية خاصة بالعاصمة ولا تسري على سكان مقاطعة موسكو، حيث تم الفصل بين منظومتي التصاريح الإلكترونية في العاصمة ومقاطعتها بعد دمجهما منذ فرض قيود الحجر الصحي في مارس.

واعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، سيصبح إلزاميا ارتداء الكمامات والقفازات داخل مواقع ومنشآت السكك الحديدية.

وأشار سوبيانين إلى أن كل يوم جديد وللمرة الأولى منذ بداية انتشار عدوى الفيروس التاجي، تنحسر المخاوف والقلق ولا ترد سوى الأخبار السارة. وكتب: "أنا لا أريد حقا أن يتم استبدال الأنباء السارة بأخرى مخيبة للآمال".

وأضاف أن على سكان موسكو مواصلة التقيد بالتدابير الوقائية، وتابع: "أنا متأكد من أنه سيكون لدينا الفرصة، لاتخاذ الخطوات التالية نحو عودة الحياة الطبيعية".

المصدر: إنترفاكس