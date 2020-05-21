أجسام مضادة لكورونا لدى 5 نواب في مجلس الدوما الروسي

كشفت الاختبارات السريعة، عن وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، لدى خمسة من نواب مجلس الدوما الروسي.

وقال رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين، إنه لم يكن معروفا من قبل إصابة الخمسة المذكورين بالفيروس.

وأضاف فولودين، في بداية جلسة عامة للمجلس يوم الأربعاء: "هناك زملاء لنا مصابون بالمرض، دون الحاجة لدخول المستشفى. ولكن هناك أيضا من تبين، وفقا لنتائج الاختبارات، أنهم مرضوا سابقا لأن لديهم أجساما مضادة".

وأشار رئيس المجلس، إلى أن النواب الخمسة ينتمون إلى كتل "روسيا الموحدة" و"الحزب الديمقراطي الليبرالي"، و"الحزب الشيوعي".

المصدر: تاس