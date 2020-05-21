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روسيا.. 127 وفاة و8849 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي

أخبار روسيا

روسيا.. 127 وفاة و8849 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي
Sputnik Ilya Pitalev
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أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 127 حالة وفاة و8849 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 3099 وفاة و317554 إصابة.

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بذلك تشهد روسيا أقل من 9 آلاف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي رغم ارتفاع طفيف مقارنة مع اليوم السابق (8764 حالة)، بينما انخفض عدد الوفيات الجديدة بعد تسجيل الرقم القياسي 135 حالة أمس الأربعاء.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن إجمالي المتعافين زاد بواقع 7289 ليبلغ 92681.

يتبع..

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