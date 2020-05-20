روسيا.. الإعلان عن إجراء تجارب سريرية على 5 أدوية مضادة للفيروس التاجي

أعلنت تاتيانا جوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا تجري اختبارات على خمسة أدوية لمرض "كوفيد – 19"، بعضها من إنتاج شركات محلية، فيما توجد أربعة أدوية قيد التسجيل الرسمي.

وقالت جوليكوفا في اجتماع لمجلس الاتحاد: "في منتصف شهر مايو، تم إدراج 24 نظام اختبار للكشف عن عدوى الفيروس التاجي في السجل الحكومي للمعدات الطبية في روسيا. هذه الأنظمة تستخدم في تشخيصها طريقتي PCR وELISA".

وأفادت المسؤولة الروسية الرفيعة بأن الاختبارات للكشف عن الفيروس التاجي تجري الآن في 650 مختبرا حكوميا، وكذلك في 90 معملا خاصا.

كما ذكرت أنه يجري حاليا تطوير 47 لقاحا ضد الفيروس التاجي في روسيا على 14 منصة، معربة عن الأمل في أن يعطي بعضها نتائج ملموسة.

ولفتت نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم تخصيص 3.1 مليار روبل من ميزانية الدولة لتطوير الاختبارات واللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

المصدر: iz.ru